Piero Fassino mostra la busta paga in aula | 4700 euro non è uno stipendio d' oro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) «A fronte di reazioni seguite al mio intervento di oggi alla Camera, ad ulteriore chiarificazione ribadisco che, detratte dall’indennità lorda i prelievi fiscali nazionali e locali e la quota previdenziale, l’indennità netta mensile che ogni deputato percepisce è di 4.718. E’ c ertamente una buona indennità, ma non corrispondente alle cifre astronomiche spesso diffuse ». Così, in...

Lo ha detto, intervenendo nell'aula della Camera, il deputato del Pd, mostrando ai colleghi il cedolino del suo stipendio. 'Fatti tutti questi giusti prelievi - ha aggiunto - l'...Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d'oro', ha detto in Aula alla Camera,, deputato Pd prima di annunciare la sua astensione sul bilancio ...Quanto guadagna, davvero È questa la domanda che oggi in molti si pongono, alla luce dell'intervento del politico alla Camera in cui asserisce come il suo, come quello di tutti gli altri deputati, ...

"4.718 euro (netti) al mese non è stipendio d'oro", Piero Fassino sventola la busta paga da deputato TorinoToday

L’ex segretario dei Ds, attualmente deputato del Pd, si difende in aula dall’accusa di stipendi troppo alti ai parlamentari ...Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d'oro". Lo ha detto nell'Aula della Camera Piero Fassino del PD prima di annunciare la sua astensione sul bilancio ...