Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura efino ain Sicilia, poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe farà crollare le minime, e l'estate sarà simil - autunnale per qualche giorno. E' quanto annuncia ...... ci attendiamo un ulteriore aumento dell'umidità, complice l'attenuazione dei venti, con afa diffusa e caldo su gran parte del Paese, confino ain Sicilia e 37°anche in Puglia; ...Le massime crolleranno anche di 12 gradi al Sud e sul medio Adriatico nella giornata di sabato Temperature massime ancora elevate sull'Italiadi 39°al Sud . Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Ma, da domani, giovedì 3 agosto, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe trasformerà l'estate in autunno per ...

Picchi di 39°C al sud poi crollo delle minime a simil-autunnali Euronews Italiano