Picchi di 39 gradi al Sud | poi Circe trasforma l’estate in autunno

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura: questa la previsione per le prossime ore poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclonetrasformerà l'estate inper qualche giorno. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma l'arrivo del ciclonedalla Scozia, ad iniziare da giovedì: prima in Liguria, poi sul resto del Nord ed in Toscana, avremo dei rovesci a carattere sparso. Ma sarà da venerdì che il tempo peggiorerà in modo più diffuso. Nell'attesa di, prestiamo però attenzione al caldo che porterà elevate condizioni di stress fisico: ci attendiamo un ulteriore aumento dell'umidità, complice l'attenuazione dei venti, con afa diffusa e caldo su gran parte del Paese, confino a 39in Sicilia e 37 ...

FOGGIA – Il meteo oggi in Italia ancora dominato dall’estate, con sole e caldo. Ma da domani il quadro cambia con l’arrivo del ciclone Circe che porterà maltempo, soprattutto a Nord: allerta meteo in ...ROMA – Temperature massime tra elevate e molto elevate in pianura e picchi fino a 39°C in Sicilia, poi, da domani, cambierà tutto ad iniziare dal Nord. Il ciclone Circe farà crollare le minime, e ...