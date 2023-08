Piano Meloni Il nuovo ordine africano inizia qui

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Arginare l’immigrazione aiutando i Paesi di provenienza, con interventi (e fondi) dall’agricoltura alla sanità, alle infrastrutture. È la strategia dell’esecutivo, che punta ad assumere un ruolo chiave in Stati come Tunisia, Libia e Algeria. Tutelando anche i nostri interessi nazionali in campo energetico. Sull’Africa Giorgiaha una visione strategica, di grande politica estera. Non sarà facile, ci vorrà tempo, ma il metodo Mattei è una proposta che impegna l’Europa ponendo l’Italia come protagonista». A parlare è Alfredo Mantica, ex sottosegretario agli Esteri di lungo corso e vicepresidente della Fondazione Avsi, la più grande Ong italiana presente in 40 Paesi del mondo, metà africani, con 2.500 persone sul campo. Il 23 luglio scorsoha convocato a Roma la Conferenza sull’immigrazione e sviluppo con 21 Paesi africani, del Mediterraneo ...