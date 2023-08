La nuova legge antiprevedesalatissime : si passa da un massimo di 1.000 euro (previsto dalla legge precedente sulla pirateria) ad uno di 5.000 euro . Nienteper il ...Questo vuol dire che, chi guarda una partita di calcio col "" o servendosi di streaming ... Per i "furbetti" non arriveranno più blandeda 50 euro (se pagate in forma ridotta), ma sanzioni ...in arrivo anche per i clienti. Le sanzioni per chi distribuisce e guadagna dal sistema delvarieranno a seconda dei casi, del coinvolgimento e della portata dell'organizzazione ...

Pezzotto: le multe arriveranno prestissimo Libero Tecnologia

Non servirà aspettare i tempi del pubblico per vedere in funzione la nuova legge anti pezzotto: la famigerata piattaforma tecnologica è già pronta e la Lega Calcio l'ha regalata all'AGCOM.La Serie A così come gli altri maggiori campionati europei di calcio torneranno a breve in azione. L’avvio della massima competizione nazionale è previsto p ...