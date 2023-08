(Di mercoledì 2 agosto 2023) I cittadini dideivogliono far sentire la propria voce sull'ipotesi di abbattimento dell'exe sul futuro dell'ex. Un gruppo di paesani ha iniziato una raccolta di firme per ...

I cittadini didei Marmi vogliono far sentire la propria voce sull'ipotesi di abbattimento dell'ex Greppia e sul futuro dell'ex Teti. Un gruppo di paesani ha iniziato una raccolta di firme per richiedere un ...Nonostante lo shock siaperò ci sono dei gruppi che si stanno impegnando nello spegnimento ... che abbiamo presentato all'Assemblea regionale siciliana insieme a unacon più di 40.000 ...Presumibilmente, la paura di schierarsi, anche se non è un'iniziativa politica, è piùdell'indiscutibile interesse comune. Per aderire alla, basta poco e non costa nulla : https://...

Petizione a Forte dei Marmi: Greppia e Teti al centro della discussione LA NAZIONE

I cittadini di Forte dei Marmi vogliono far sentire la propria voce sull'ipotesi di abbattimento dell'ex Greppia e sul futuro dell'ex Teti. Un gruppo di paesani ha iniziato una raccolta di firme per r ...Nerina è mansueta, ma sopratutto è vecchia. Ha trascorso la sua vita di cane randagio a Locorotondo. E tutto sommato finora non è stata una brutta vita. Ha sempre trovato ...