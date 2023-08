Peschiera | gli inquilini delle case del Pio Albergo Trivulzio di Linate chiedono ascolto | «Situazione insostenibile»

Leggi su 7giorni.info

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La Baggina ha i conti in rosso e le difficoltà dell’Ente si ripercuotono sulla gestione del condominio di via Pascoli 3 a, Mazzola (PD): «Presenteremo interrogazione in consiglio comunale in modo da impegnare l’amministrazione a cercare soluzioni»