Perugia Piano Strade 2023-2024 del Comune | ecco i i lavori da eseguire

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ildeldi, che racchiude il complesso degli interventi dafino a fine mandato amministrativo per l’adeguamento e la ripavimentazione dellecittadine, è stato presentato questa mattina a Palazzo Grossi dal sindaco di, Andrea Romizi, dall’assessore aipubblici, Otello Numerini, dalla dirigente Margherita Ambrosi e dall’ingegnere Antonio Tata della Unità operativa Mobilità e Infrastrutture. Oltre iper un totale di 10 km lineari, articolati in tre lotti, previsti dal progetto esecutivo approvato di recente dalla giunta comunale per un importo di 3 milioni, ilinclude ripristini da parte di diverse operatori ...