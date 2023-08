Permessi 104 | ne hanno diritto anche i lavoratori non dipendenti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I104 riconosciuti aidisabili dalla Legge numero 104/1992 non sono riservati ai solima, nel rispetto del divieto di discriminazione diretta ed indiretta, devono essere riconosciutiad altre forme contrattuali. Questo, in sintesi, quanto affermato dal Tribunale di Torino nella sentenza del 26 giugno 2023 numero 637, riguardante il caso di uno psicologo che, in convenzione con l’ASL, aveva lamentato nei confronti di quest’ultima il mancato riconoscimento deiprevisti dall’articolo 33 della Legge numero 104. Analizziamo la questione in dettaglio, partendo da cosa sono e a chi spettano iin parola. Indice ...

Permessi 104: ne hanno diritto anche i non dipendenti

