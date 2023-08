Perché molte regole della Serie A sono cambiate ed è il caso di impararle in fretta

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ormai ci siamo. Tra poco più di due settimane riparte laA. La caccia al Napoli campione d’Italia, quindi, sta per iniziare, anche se diverse squadreancora alle prese con la campagna acquisti. Intanto, però,già state presentate quasi tutte le nuove divise da gioco, alcune davvero bellissime. Per seguire al meglio la stagione 2023/24 occorre fare un piccolo corso di aggiornamento,anche stavolta l’IFAB (International Football Association Board) ha deciso di apportare qualche modifica al regolamento. Niente paura, qui facciamo un piccolo riassunto di tutto ciò che c’è da sapere per farsi trovare prontissimi al fischio d’inizio. LaA 2023-24 inizia prima di quello che pensi: il calendario, i big match e una grossa novitàSi parte il 19 agosto\!è ...