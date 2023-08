Per Meloni non sarà un autunno caldo Ma occhio al carovita Parla Fonda Swg

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il distacco fisiologico dalla politica, la stagione balneare che entra nel vivo. Gli italiani vivono la fase agostana come una sorta di lunga pausa. Benché sul piatto, in questo periodo storico, ci siano temi piuttosto stringenti. Dalla revisione del reddito di cittadinanza, passando per il morso del, i dissidi sull’impostazione e la messa a terra del Pnrr, fino alla fase che traghetterà il Paese verso la campagna elettorale per le europee del prossimo anno. Per il premier Giorgiae il suo governo, si prospetta un? Lo abbiamo chiesto a Rado, capo della ricerca dell’istituto Swg. Partiamo dai dati sul gradimento. Siamo a poco meno di un anno dall’insediamento dell’esecutivo. Qual è il sentiment fra gli italiani? Nel complesso il governo, al di là di un lieve calo ...