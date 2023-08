Per Mahmoud ancora non c' è pace | si cerca la sua testa In una telefonata registrata la ' quasi confessione' di Tito

(Di mercoledì 2 agosto 2023) " L'hai ucciso tu, lo hai fatto a pezzi " "Non volevo, il coltello non era mio". Questo scambio di battute al telefono tra il fratello di 'Bob' Abdelghani (uno dei due indagati per l'omicidio di ...

La comunità musulmana "è sconvolta" "Abbiamo pregato, una preghiera collettiva con alcuni dei suoi amici - ha detto l'imam Husein Salah - che sono tutti molto tristi e arrabbiati . La ...... il ragazzo denunciò i suoi titolariun sistema di sostanziale " sfruttamento " nei confronti ..., i sommozzatori cercano i resti del corpo tra gli scogliGenova - Aveva collaborato con la Guardia di Finanza durante un'ispezione sul posto di lavoro e aveva minacciato il titolare di una nuova denunciasfruttamento il ragazzo di 19 anni,Abdalla, ucciso e smembrato ed infine gettato in mare. Sono gli sconcertanti elementi che emergono dalle indagini delle forze dell'ordine che indagano ..."L'hai ucciso tu, lo hai fatto a pezzi" "Non volevo, il coltello non era mio". Questo scambio di battute al telefono tra il fratello di 'Bob' Abdelghani (uno dei due indagati per l'omicidio di Mamhoud ...Nuove indiscrezioni sull'omicidio di Mahmoud Abdalla, 19enne ucciso e fatto a pezzi. Aveva denunciato i datori di lavoro.