Pensioni | la riforma per evitare la Fornero | rispunta Quota 96 | così cambia l’anticipo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nuovo incontro con le parti sociali. La discussione riguarda la proroga di103, che scade in dicembre, ma anche l’introduzione di misure come96 per lavori usuranti. Il tempo stringe, ma nessuna novità si saprà prima di ottobre. Tutte le ipotesi sul tavolo

...per i lavoratori dipendenti a basso reddito insieme ad una limatura di adeguamento delle...a testa in giù" Altro tema toccato dal vicesegretario della Lega è quello del fisco e della...Per effetto dellafiscale , infatti, è abolita del tutto la detrazione aggiuntiva prevista ... Calendarioagosto 2023 INPS Il pagamento delledi agosto 2023 prevede il ritiro ...Anche per questa misura è da segnalare una finestra mobile trimestrale introdotta con l'ultimadelle(con la quale però è stato evitato l'incremento di 5 mesi del requisito ...

Pensioni, la riforma per evitare il ritorno della «Fornero»: (ri)spunta Quota 96, come cambia l’anticipo Corriere della Sera

Per l'ex ministra l'esecutivo "ha voluto mostrare i muscoli ma per sciatteria o impreparazione ha trascurato la fase applicativa della nuova legge".Più premi ai contribuenti virtuosi, stop alle sanzioni penali per le aziende che collaborano con il fisco e anche ai paperoni che vivono all'estero. Possibilità di pagare le ...