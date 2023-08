Patanè | Da giovedì 3 agosto attiva preferenziale Portuense

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Dalle ore 5.30 di domani,, saràla corsiadi via, un corridoio riservato ai bus lungo circa 1600 metri, da largo Gaetano La Loggia a via Giuseppe Belluzzo”. Lo annuncia in una nota l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio(nella foto). “È un altro provvedimento a vantaggio della velocità commerciale dei mezzi pubblici – aggiunge– che è uno degli aspetti che più sta a cuore alla nostra Amministrazione perché influisce sia sulla competitività del Tpl rispetto all’auto privata, sia sul bilancio di Atac. Ladi viaè una infrastruttura molto importante a disposizione del quadrante ovest della città, che consentirà di diminuire i tempi di ...

A condurre e mediare gi appuntamenti, sarà l'attivista italiano Paolo. Il 24 agosto il ... Sempre da24 agosto, alle ore 18.00 in piazza Seggio, si terranno ogni giorno i consueti corsi ...... sono partiti nella mattinata di27 luglio i lavori su via Tor de' Schiavi. Il cantiere ... c ome ha spiegato nel dettaglio l'assessore alla mobilità Eugenio. ...Itinerari tra Arte e Musica", in collaborazione con idel centro. Il Cremona Summer Festival è organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con l'Istituto di Studi Musicali "Claudio ...