Parma-Sassuolo oggi | amichevole calcio | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nonostante sia un impegno non ufficiale, la sfida trache prenderà il via alle 20.30 di stasera promette spettacolo: si incrociano infatti due delle realtà più solide della regione Emilia-Romagna, e la voglia di dimostrare sarà alta anche se si tratta di un match prestagionale. Ildi Alessio Dionisi ha da poco terminato il ritiro in Alto Adige, a Vipiteno, dove la squadra neroverde ha iniziato la preparazione in vista della Serie A 2023-2024: nelle tre precedenti uscite gli emiliani hanno, nell’ordine, dilagato sul Real Vicenza, sconfiggendolo per 22-0, battuto con fatica la formazione cipriota del Pafos per 2-1, e infine sconfitto con un netto 4-0 il Sudtirol. Prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Cosenza, i neroverdi andranno a casa del Wolfsburg per l’ultimo test precampionato. Il ...