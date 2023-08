Parla Raffaella Mennoia | «Temptation Winter? Ecco cosa penso Bisciglia? Ok»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si è concluso lunedì 31 luglio 2023Island totalizzando record in share. L'undicesima edizione è stata la più vista di tutte nel rapporto percentuale tra il numero di spettatori medio registrato dal docu-reality in prima serata e il totale degli spettatori con il 26.45% di share. Il record di pubblico, invece, rimane della prima edizione (Vero Amore) con 4.742.000. Archiavata questa, il programma sperimenterà una nuova versione a partire dal prossimo inverno. In occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-24 è stato annunciato il debutto diIsland, una versione invernale del format. La formula dovrebbe restare la stessa di sempre. Cambierà, però, la location. Nessun dettaglio è stato ancora ufficializzato da Mediaset. La produzione diIsland ...

Uomini e Donne "pet" e Temptation Island Winter:Mennoia Ah, la winter edition, giàNon se n'è ancora parlato come produzione interna, ma noi il 20 agosto saremo in ufficio

Raffaella Mennoia ha rilasciato una nuova intervista al settimanale Chi in cui ha fatto un bilancio dell'ultima edizione di Temptation Island svelando i segreti del successo del reality delle ...Uomini e Donne versione “pet” e Temptation Island Winter: parla Raffaella Mennoia, nuovi retroscena sulle due trasmissioni di successo.