Parcheggiatore abusivo denunciato nel Sannio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara, coordinati dalla Compagnia di San Bartolomeo in Galdo con la collaborazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, hannoin stato di libertà un 41enne della provincia di Benevento, già noto alle Forze dell’Ordine, per tentata estorsione. Le indagini sono iniziate nello scorso mese di giugno, quando una coppia di coniugi della Val Fortore hache un uomo si era avvicinato alla loro automobile mentre stavano parcheggiando in una nota strada del capoluogo sannita, intimando di non posteggiarla negli stalli a pagamento, individuati dalle tipiche strisce blu, ma in un’area non contrassegnata da segnaletica orizzontale e pretendendo denaro per il parcheggio, che la coppia ha rifiutato di dargli lasciando l’auto in un ...