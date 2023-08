Papa “Il mondo ha bisogno di vera Europa e suo ruolo di paciere”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Auspico che la Giornata Mondiale della Gioventù sia, per il ‘vecchio continentè, un impulso di apertura universale, cioè un impulso di apertura che lo renda più giovane. Perchè di, di, ilha: hadel suodi pontiere e dinella sua parte orientale, nel Mediterraneo, in Africa e in Medio Oriente. Così l'potrà apportare, all'interno dello scenario internazionale, la sua specifica originalità, delineatasi nel secolo scorso quando, dal crogiuolo dei conflitti mondiali, fece scoccare la scintilla della riconciliazione, inndo il sogno di costruire il domani con il nemico di ieri, di avviare percorsi di dialogo, percorsi di inclusione, ...