Papa Francesco vola a Lisbona per la Giornata mondiale della gioventù

(Di mercoledì 2 agosto 2023)to in Portogallo per la. Il pontefice è partito con un volo di Ita Airways dall'aeroporto di Fiumicino con destinazione, dove decine di ...

Ai giovani insegna a portare Cristo agli altri, e in questi tempi difficili, scrivenel Messaggio per la XXXVII Gmg, "riapre per tutti e in particolare" per i giovani "la via della ...La festa della gioventù cattolica è iniziata martedì sera, ma tutti aspettano l'evento principale: la visita di. Il pontefice resterà fino alla fine della manifestazione, prevista per ...Successivamente ilriceverà il benvenuto all'ingresso principale del Palacio Nacional de Belen, sede del presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa. Bergoglio incontrerà ...

Papa Francesco nomina il nuovo rettore dalla Lateranense ACI Stampa

Papa Francesco ha rivolto a Sergio Mattarella un messaggio in cui augura "pace e di prosperità all'Italia". Lo ha fatto poco prima della partenza per Lisbona, dove parteciperà alla Giornata mondiale ...Comincia oggi il viaggio di Papa Francesco in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Dopo la partenza alle 7.50 dall’aeroporto di Roma Fiumicino, il Pontefice arriverà a Lisbona alle 10 ...