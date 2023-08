Papa Francesco nomina Consigliere Generale dello Stato di Città del Vaticano il prof Vincenzo Buonomo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) C’è un pezzo di Gaeta che dalla giornata di martedì conta ulteriormente (e tantissimo) nei palazzi sacri d’Oltretevere. Prima della sua partenza per la Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona,hatodelladelilessor, ex Rettore della Pontificia Università Lateranense. Ilessor, L'articolo Temporeale Quotidiano.

"Sembra che ci sia più di un milione di giovani", "ritornerò ringiovanito". Cosìsul volo che lo ha portato a Lisbona rispondendo ai giornalisti sulla Giornata Mondiale della Gioventù. A chi gli faceva notare che sono trascorsi 10 anni dalla prima Gmg nella quale ha ...Ci sono persone, dice, gentili che diventano stelle in mezzo all'oscurità e chi possiede questa qualità aiuta gli altri, affinché la loro esistenza sia più sopportabile, portando il ...Inizia così il 42* viaggio internazionale diBergoglio, che è in Portogallo per partecipare alla 37ma Giornata Mondiale della Gioventù. A bordo del voloha salutato come di consueto ...

Papa Francesco ha fatto il suo arrivo a Lisbona per il suo 42° viaggio internazionale, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. L’aereo papale, operato da Ita Airways, è decollato dall’aer ...Ulaanbaatar (Agenzia Fides) - Mettere radici nello spazio e nel tempo della Mongolia del presente e del futuro, per chiedere al Signore di continuare a fiorire. È questo il momento imparagonabile che ...