Papa Francesco | “L’occidente usi il suo ingegno e le sue tecnologie per portare pace e accendere speranze”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) “Nell’oceano della storia, stiamo navigando in un frangente tempestoso e si avverte la mancanza di rotte coraggiose di”. È l’appello all’Europa cheha rivolto nel suo primo discorso a Lisbona, meta del suo 42esimo viaggio apostolico in occasione della Giornata mondiale della gioventù. Si tratta del quarto incontro internazionale dei giovani del suo pontificato dopo quelli di Rio de Janeiro nel 2013, Cracovia nel 2016 e Panama nel 2019. Ma è anche il primo viaggio dopo l’intervento all’addome a cui ilè stato sottoposto recentemente. Accolto al suo arrivo dal presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, Bergoglio ha sferzato il vecchio continente nell’incontro con le autorità del Paese che lo ospiterà fino al 6 agosto: “Guardando con accorato affetto all’Europa, nello ...

"Da Lisbona tornerò sicuramente ringiovanito". Così ai cronisti,alla partenza per Lisbona , dove è arrivato in tarda mattinata. L'appuntamento è quello con la trentasettesima Giornata Mondiale della Gioventù . È la quarta volta per Bergoglio. Un ...Lisbona dall'inviata Tre cantieri di speranza: l'ambiente, il futuro, la fraternità.atterra a Lisbona e pone subito le questioni fondamentali su cui i giovani sono chiamati a confrontarsi in questa 37esima Gmg. Nel primo discorso alle autorità e alla società civile, l'...Citta' del Vaticano, 2 ago. Sembra che ci siano piu' di un milione di giovani a Lisbona per la Gmg, tornero' ringiovanito. Lo ha dettosul volo che lo ha condotto a Lisbona, quando ha voluto incontrare gli oltre 70 giornalisti che lo seguono in questo 42esimo viaggio apostolico. Grazie tante per questa compagnia e per ...

Papa Francesco comincia oggi il suo viaggio in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Partirà dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle 7.50 per arrivare a Lisbona alle 10 (ora locale, le 11 ...