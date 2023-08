Papa Francesco | “Gli scandali deturpano il volto della Chiesa”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) LISBONA – Nuovo appello dicontro la pedofilia. Nell’incontro con i vescovi e i sacerdoti del Portogallo ha sottolineato la “delusione” e la “rabbia” che “alcuni nutrono nei confronti, talvolta per la nostra cattiva testimonianza e per gliche ne hanno deturpato il, e che chiamano a una purificazione umile e costante, a partire dal grido di dolore delle vittime, sempre da accogliere e da ascoltare”. Un’indagine in Portogallo ha portato alla luce 4800 casi di abusi nei confronti dei minori negli ultimi settant’anni. Ilha invitato a non restare “impigliati nelle retirassegnazione e del pessimismo”. L'articolo L'Opinionista.

Giornata Mondiale della Gioventù, atteso in mattinana l'arrivo a Lisbona di... l'atra indicazione di rotta di, che ha esortato i presenti a 'passare dal disfattismo ... 'Avete tanti esempi su questa strada', ha proseguito il menzionando 'un giovane di Lisbona, San ... Incontrare, tessere nuove relazioni, visitare nuovi paesi e assaporare culture diverse alcuni dei motivi che animano i ragazzi dai 15 ai 30 anni.

(LaPresse) Papa Francesco a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. Nel suo primo discorso in Portogallo, l'unico in italiano, il pontefice ha lanciato un appello all'Europa. "Nell'oceano ...un'Europa che includa popoli e persone, senza rincorrere teorie e colonizzazioni ideologiche". Con queste parole, Papa Francesco si è rivolto alle Autorità, alla Società Civile e al Corpo Diplomatico ...