Papa Francesco è arrivato a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù

"Da Lisbona tornerò sicuramente ringiovanito". Così ai cronisti,alla partenza per Lisbona , dove è arrivato in tarda mattinata. L'appuntamento è quello con la trentasettesima Giornata Mondiale della Gioventù . È la quarta volta per Bergoglio. Un ...Lisbona dall'inviata Tre cantieri di speranza: l'ambiente, il futuro, la fraternità.atterra a Lisbona e pone subito le questioni fondamentali su cui i giovani sono chiamati a confrontarsi in questa 37esima Gmg. Nel primo discorso alle autorità e alla società civile, l'...Citta' del Vaticano, 2 ago. Sembra che ci siano piu' di un milione di giovani a Lisbona per la Gmg, tornero' ringiovanito. Lo ha dettosul volo che lo ha condotto a Lisbona, quando ha voluto incontrare gli oltre 70 giornalisti che lo seguono in questo 42esimo viaggio apostolico. Grazie tante per questa compagnia e per ...

Papa Francesco comincia oggi il suo viaggio in Portogallo per la Giornata Mondiale della Gioventù. Partirà dall'aeroporto di Roma Fiumicino alle 7.50 per arrivare a Lisbona alle 10 (ora locale, le 11 ...Athletica Vaticana parteciperà a Glasgow ai Campionati del mondo di ciclismo – tra il 2 e il 6 agosto - in comunione spirituale con Papa Francesco e i ragazzi che, nelle stesse ore, saranno a Lisbona ...