Paola Turci fra musica e colori per Feel The Tones | Feel The Pulze

Attraverso il format di una mini - serie ideata da Pulze,, Nitro e Santi Francesi esplorano ciò che suscita in loro una specifica emozione o sfumatura e come questa esperienza si traduca ...Il testo è diCon 2 , Alice Caronna ci porta in un'altra dimensione, andando a esplorare l'amore e la sua natura ambivalente, le complicate sfumature che può assumere una relazione, ...Il testo è diCon 2 , Alice Caronna ci porta in un'altra dimensione, andando a esplorare l'amore e la sua natura ambivalente, le complicate sfumature che può assumere una relazione, ...Milano, 2 ago. (askanews) - Colori, musica e soprattutto emozioni. Sono questi gli ingredienti di Feel The Tones, Feel The Pulze, la nuova campagna che celebra il potere delle emozioni attraverso un m ...La Croce Verde Morrovalle-Montecosaro organizza a Morrovalle la "Festa d'estate", con musica, comicità e dj set. Il 10 si alzerà il sipario sul "Torneo di scacchi Città di Morrovalle" e sulla serata " ...