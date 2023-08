Pancake | prepara la colazione in 5 minuti Solo 120 kcal

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 2 agosto 2023)alla banana:lain 5120Diciamoci la verità: non tutti amano fare! Se in famiglia c’è qualcuno che non gradisce farepuoi risolvere questo problema provando a realizzare dei buonissimo. Ovviamente quelli che troverai in questa pagina non sono deiqualunque ma sono deialla banana. La ricetta deialla banana è molto facile da portare a termine e piacerà a tutti anche a chi non ama fare. Questo pasto sarà perfetto per cominciare bene la giornata proprio perché le banane contengono potassio, magnesio, vitamina B2 e B6. Insomma sarà un vero aiuto per il tuo corpo. Se ...