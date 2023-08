Pagelle Sudafrica-Italia femminile | errore surreale Orsi-Durante | Bonansea tradisce – VOTI

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I top e flop e ialle protagoniste del match valido per la seconda partita delle Azzurre ai Mondiali femminili:I top e flop e ialle protagoniste del match valido per la terza partita delle Azzurre ai Mondiali femminili:. TOP: Caruso, Linari FLOP:(4-3-3):4; Di Guglielmo 4.5 (64? Bartoli 4.5),3, Linari 6, Boattin 5; Caruso 6.5 (83? Greggi 6.5), Giugliano 4.5, Dragoni 5; Beccari 6 (83? Cantore 6), Giacinti 5,4.5 (64? Girelli 5.5). Ct Bertolini 3

Ledell'Italia. DURANTE 5 : risponde presente quando chiamata in causa, ma la fisicità ...da Bertolini scenderanno nuovamente in campo il prossimo mercoledì per la sfida contro il: ...Di seguito le, prossimo impegno contro ildecisivo per gli ottavi. TABELLINO SVEZIA - ITALIA 5 - 0 MARCATRICI : 39' Ilestedt (SVE), 44' Rolfö (SVE), 45'+1' Blackstenius (SVE), 50' ...dell'Italia: top e flop . Le dichiarazioni di Milena Bertolini dopo Italia - Argentina . ... uscita vittoriosa nel debutto contro il. Al loro match d'esordio al Mondiale , le azzurre ...

Le pagelle del Sudafrica - Kgatlana fa la storia. Brillano Magaia e Seoposenwe TUTTO mercato WEB

Svezia-Italia 5-0, le pagelle: male la difesa azzurra. Ilestedt arma in più delle scandinave Svezia-Italia 5-0 39’, 50’ Ilestedt, 44’ Rolfo, 45’+1’ Blackstenius, 90’+5’ Blomqvist ITALIA Durante 4 - Mo ...Le azzurre sono state travolte dalla Svezia 5-0 e si giocheranno mercoledì prossimo il passaggio del turno contro il Sudafrica. Qui la cronaca e il commento della partita.Durante: 4 I pugni, quando è ...