Overshoot Day | il pianeta ci chiede il conto | ecco cosa rischiamo

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dal 2 agosto l’umanità è in debito ecologico con la Terra per quanto riguarda l’intero 2023. Come ogni anno, l’EarthDay torna a ricordarci che ilè uno e che consumiamo le risorse naturali troppo velocemente, non dando tempo di ripristinarle adeguatamente. Abbiamo dunque davanti a noi cinque mesi in cui cominceremo a consumare le risorse che ilaveva “messo da parte” per l’anno prossimo. E per questo ci presenta il, come hanno ben evidenziato i terribili eventi climatici di questi ultimi mesi (qui abbiamo parlato dici attende ad agosto). Cos’è l’Day emisura A calcolare il giorno esatto in cui la domanda di risorse e servizi ecologici da parte dell’uomo supera ciò che la Terra può offrire e rigenerare in quell’anno, ...

