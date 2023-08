Overshoot Day 2023 | dal 2 agosto siamo in debito con la Terra

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Oggi è l’EarthDay, il Giorno del Sovrasfruttamento dellacalcolato ogni anno dal Global Footprint Network utilizzando i dati dei National Footprint e Biocapacity Accounts, che indica l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che il Pianeta è in grado di offrire nell’arco di un anno. Questo vuol dire che oggi, 2, l’umanità ha già 'finito' tutte le risorse che la Natura produce in un intero anno e inizia ad andare a. A ricordarlo è il Wwf, sottolineando che l'Italia è fra i paesi con il più altoecologico. L’umanità, con i suoi oltre 8 miliardi di abitanti, consuma in quantità eccessive, oltre le capacità di rigenerazione (e riassorbimento) naturali del Pianeta. Nel 1973 l’day cadeva il 3 ...

Oggi, mercoledì 2 agosto , è l' Earth2023 , il giorno che indica l' esaurimento delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di offrire nell'arco di un anno. Questo significa che oggi, poco dopo metà anno, abbiamo già ...Oggi, 2 agosto , si celebra l' Earth, ovvero il giorno in cui le risorse messe a disposizione dalla Terra per l'anno in corso vengono esaurite. Dal 3 agosto, dunque, l'umanità risulta essere in debito con il pianeta . ...L'Italia ha già esaurito le proprie risorse Il nostro Paese ha impiegato solo quattro mesi e mezzo per raggiungere il suo. Il 15 maggio Global Footprint Network aveva comunicato che le risorse destinate all'Italia per il 2023 erano già terminate. Un dato che riporta l'immagine di un Paese che in 365 giorni ...

Oggi è l'Earth Overshoot Day 2023: per quest'anno abbiamo già esaurito le risorse HDblog

Meteo Notizie Meteo Oggi 2 agosto è l'Earth Overshoot Day 2023, da domani saremo "in ... Oggi 2 agosto è l'Earth Overshoot Day 2023, da domani saremo "in debito" con il Pianeta Il Global Footprint ...Quest’anno l’Overshoot Day cade il 2 agosto, qualche giorno più avanti rispetto al 2022 quando cadeva il 28 luglio.