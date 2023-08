Outfit e tagli capelli | gli shorts verde oliva e la chioma lunga di Giulia Stabile

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Glisono i veri protagonisti dei prossimi mesi e quindi non possono mai mancare nel guardaroba femminile. Ultimamente questo capo è stato sfoggiato anche da. Inoltre si può copiare tranquillamente anche il suolunghi. Entrambe le proposte sono ideali per le donne di ogni età. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire tutte le novità dell'estate 2023. Novitàestate 2023 Nell'ultimo periodoha indossato una felpa di colore rosa. Su questo capo sono presenti dei detfioriti, per un risultato finale molto più sbarazzino. La felpa ha le maniche lunghe, un colletto e dei bottoni sul davanti. La ballerina ha pensato di abbinare degli ...