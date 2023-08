Ostia – Bambino travolto da un ponteggio | è grave

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Undi nove anni è statoieri sera ada uncaduto da un’impalcatura, mentre passava sul posto in sella a un bicicletta. E’ successo alle 19.45 circa in via della Corazzata. Ilè caduta da una palazzina Ater. Il, che abita nella palazzina, è stato portato con urgenza all’ospedaleGesù in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Crolla ponteggio da impalcatura: travolto bambino di 9 anni, è grave RomaToday

Tragedia sfiorata a Ostia dove un bambino di 9 anni è stato travolto da un ponteggio caduto da un'impalcatura. Il crollo lunedì sera da una palazzina Ater in via della Corazzata. Gravemente ferito, il ...Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito, ieri, a causa del crollo di un ponteggio per l'edilizia posto a protezione dell'ingresso pedonale di un palazzo popolare in via ...