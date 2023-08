Osimhen | svelato l’esito dell’incontro tra Calenda e De Laurentiis | com’è andata

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Arrivano novità sul fronte Victor: l’agente dell’attaccante nigeriano, Roberto, ha incontrato il presidente Aurelio Deper discutere del rinnovo contrattuale. Eccoandato l’incontro. Il futuro di Victorè ancora tutto da scrivere. Ormai questo è il leitmotiv che va avanti da settimane, complice un rinnovo di contratto ancora non formalizzato, senza dimenticare che le voci di mercato sono sempre più insistenti sul suo conto. Il presidente Aurelio Devuole trovare l’accordo per prolungargli il contratto, per evitare così spiacevoli sorprese da qui in avanti, anche perché non mancano gli estimatori per il capocannoniere della Serie A. Per questo, il procuratore dell’ex Lille, Roberto, ha fatto visita al ritiro ...