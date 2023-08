Orso o uomo in costume? Lo zoo nega di usare figuranti | “Con 40 gradi un umano sverrebbe subito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La curiosa teoria che unfosse in realtà untravestito si è diffusa sul web dopo che un visitatore ha postato un video su Douyin – versione cinese di TikTok – dove si vede l’animale in piedi. Così, lo zoo di Hangzhou nella provincia di Zhejiang (Cina) si è visto costretto a smentire le voci con un comunicato stampa. “Alcune persone pensano io sia unperché mi sono alzato in piedi. Ovviamente non sapete nulla di me”, ha scritto il parco sui suoi social facendo le veci del piccolomalese (o del sole) di quattro anni. Un dipendente, invece, ai media locali ha fatto presente: “Con 40, uncon un vestito di pelle e pellicciain pochi minuti“. Le caratteristiche di questa specie. L’malese è il più piccolo della ...