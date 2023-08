Orrore a Lodi | bimbo di 2 anni avvelenato col ciuccio | dramma in parrocchia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Una vicenda terrificante che arriva dritta dritta da, in Lombardia: un bambino di soli dueè rimastoin seguito ad aver ingerito del topicida. Ma sono le dinamiche dell'accaduto a sconcertare: il piccolino stava giocando nel giardino della casa in cui vive con mamma e papà, quando ha iniziato a mostrare tutti i sintomi dell'avvelenamento. A quel punto è iniziata una corsa contro il tempo: il piccolino è stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, dove ora si trova sotto strettissima osservazione. Il, nel dettaglio, è accaduto a San Martino in Strada, provincia di: i genitori avevano perso di vista per qualche secondo il figlio e, successivamente, si è scoperto che l'avvelenamento era dovuto al fatto che ildel ...

La sua vittima, quasi sperasse di riuscire a sfuggire a quell', si era coperta il viso. Aveva messo le mani davanti agli occhi per non guardare. Per cercare ...delitto emesso dalla procura di...Una stalla con un centinaio di bovine da latte alle porte diè stata sottoposta a sequestro sanitario e il titolare denunciato per maltrattamento e abbandono di animali in seguito a un'ispezione dei carabinieri del Nas di Cremona insieme a tecnici dell'Ats.Aggiungo e poi smetto nelledi Pini, che l'avvocato Giambattista non è la prima volta che ... L'giudiziario che travolse Enzo Tortora". L'appuntamento, promosso dall'associazione 'Villasanta ...

Lodi, i Nas scoprono allevamento dell'orrore: decine di carcasse di ... Il Riformista

Una stalla con un centinaio di bovine da latte alle porte di Lodi è stata sottoposta a sequestro sanitario e il titolare denunciato per maltrattamento e abbandono di animali in seguito a un’ispezione ...