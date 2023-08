Oroscopo 2 agosto 2023 | Toro combattuti | Scorpione poco razionali

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le previsioni dell’del 2invitano i nati sotto il segno del Sagittario a rimettersi in piedi. I Cancro hanno bisogno di relax, soprattutto mentale.da Ariete a Vergine Ariete. Ci vuole un pizzico di fortuna per avere delle soddisfazioni sul lavoro. Ricordate, però, che molto è fatto anche dalla vostra volontà e L'articolo proviene da KontroKultura.

Leone (23 luglio - 22) Amore: Questa settimana, potreste sentirvi più sensibili ed emotivi. Cercate di comunicare apertamente con il vostro partner per evitare incomprensioni. Lavoro: Sul fronte ...Ariete: 21 marzo - 20 aprile Amore: Le stelle ti sorridono e la passione è nel tuo destino. Approfitta di questo momento per dedicarti al partner e nutrire la ...Sagittario L'irrequietezza che ti invade per questioni sentimentali può condizionare il tuo rendimento lavorativo. Sforzati di superare te stesso e presta attenzione a ciò che fai. Dedica più tempo ...

L'oroscopo del mese di Agosto 2023 a cura di Paolo Fox Corriere della Sera

Tono vitale e forma fisica eccellente grazie all'influenza di Venere e il Sole. Evitate sforzi eccessivi, specialmente se non siete giovani. Le attività all'aria aperta vi rinvigoriranno. In amore, il ...In questo mercoledì 2 agosto la Luna in Acquario si scontra con Venere retrograda e Urano: chiediamoci se siamo pronti a provare cose nuove in amore. Forse ci fa paura affrontare il discorso o temiamo ...