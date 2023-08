“Ora devo dire una cosa su Silvio” Marta Fascina rompe il silenzio a quasi due mesi dalla morte

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Si ferma ad una stazione di servizio dell’autostrada e i ladri fanno il colpo del secolo, o… Come dite? Stiamo esagerando? Beh, sentite qua. Un commerciante di gioielli tedesco ha fatto una breve sosta alla stazione Isarco Est mentre era in viaggio sull’A22, l’autostrada del Brennero. Di certo non poteva immaginare quello che sarebbe accaduto di lì a poco. L’uomo ha lasciato incustodita nella propria automobile una valigetta con gioielli e pietre preziose. Evidentemente la banda sapeva o ha intuitopotesse contenere (lo stavano forse pedinando?). Così hanno agito approfittando dell’assenza del gioielliere e hanno forzato il bagagliaio. A quel punto prendere la valigia col suo prezioso contenuto è stato un gioco da ragazzi, come si suol. Valore del bottino? Ben cinque milioncini di euro. Leggi anche: Capodanno da ...

