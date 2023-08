(Di mercoledì 2 agosto 2023) "Continuiamo a chiederee giustizia per Giulio. Abbiamo depositato in Parlamento unaper tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani". Lo ...

"Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani". Lo ...Lavoro, leuna pdl sul salario minimo a 9 euro l'ora Depositata alla Camera la proposta di legge unitaria delle(Pd, M5S, Sinistra italiana, Azione, Europa Verde e..Leggi anche Salario minimo, Conte: "Non daremo tregua al governo" Salario minimo,testo unico: soglia a 9 euro per tutti Salario minimo, dove esiste e come funziona in Europa e ...

Opposizioni depositano mozione su Regeni, 'chiediamo verità ... Agenzia ANSA

"Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani". Lo ..."Continuiamo a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni. Abbiamo depositato in Parlamento una mozione per tenere accesi i riflettori su un caso sanguinario di violazione dei diritti umani". Lo ...