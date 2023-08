(Di mercoledì 2 agosto 2023) Zakaria, il 23enne che ha confessato di aver ucciso l'ex fidanzata Sofia Castelli all'alba del 29 luglio a, ha confermato di averla"tre volte sul collo". Dopo il primo colpo non ricorderebbe altro fin a quando non si è visto "insanguinato fuori dalla stanza". Si era nascosto con unnell'armadio che poi avrebbe sostituito con un altro, quando la ragazza già dormiva, pensando che non fosse "adatto". Stando a quanto ha dichiarato in sede di interrogatorio, la lama delera seghettata e la punta smussata: "Sono tornato ine ne ho preso uno più adatto", ha detto. Il medico legale ha infatti riscontrato ferite al viso e al collo. Nei confronti del 23enne il gip di Monza Elena Sechi ha disposto la custodia cautelare in ...

Omicidio Cologno Monzese, Atqaoui: "Ho cambiato coltello in cucina, poi l'ho colpita" Sky Tg24

