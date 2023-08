Gli scienziati stanno sviluppando un'innovativa proposta per mitigare il cambiamento climatico: un '' legato a un asteroide per ridurre la quantità di luceche raggiunge la Terra. Questo nuovo approccio, descritto in 'Solar radiation management with a tethered sun shield' e ...Un '' legato a un asteroide potrebbe aiutare a ridurre la quantità di luceche colpisce la Terra. E' una delle proposte che gli scienziati stanno sviluppando per mitigare il ...AGI - Cappellino da baseball in testa, costume da bagno, crema, ombrellone e ovviamente la borsa frigo con l'acqua: domenica al sole per il presidente Usa, ...si sono sistemati sotto l', ...

Ombrello solare: una proposta per mitigare il cambiamento climatico Globalist.it

"Alle Hawaii molti usano un ombrello per bloccare la luce del sole mentre camminano ... mitigare l'imminente catastrofe del cambiamento climatico". L'idea di uno scudo solare non è nuova, ma ...Gli scienziati propongono di collegare uno scudo solare a un asteroide per ridurre l'irraggiamento solare sulla Terra e combattere il cambiamento climatico.