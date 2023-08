Nell'incontro, che si è svolto alla Casa Bianca,avrebbe avvertito il suo ex vice presidente di non sottovalutare il seguito estremamente fedele del tycoon, un sistema di media conservatori a ...Nonostante questo, l'impegno di"è stato un gesto molto gradito per la Casa Bianca", rende noto il quotidiano. Anche perché negli anni precedenti, 2020 (e pure nel 2022), l'ex presidente Usa ha ...Nell'incontro, che si è svolto alla Casa Bianca,avrebbe avvertito il suo ex vice presidente di non sottovalutare il seguito estremamente fedele del tycoon, un sistema di media conservatori a ...

Obama avverte Biden: «Sarà dura, perché il Trump ferito dalle inchieste è più forte che mai» Open

L'ex presidente Barack Obama, durante un pranzo privato con Joe Biden a fine giugno, ha espresso preoccupazione per i punti di forza politici di Donald Trump. Lo rivela il Washington Post. (ANSA) ...