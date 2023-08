NXT 01 08 2023 The Greatest Luchador of all time

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, siamo nel post The Great American Bash dove abbiamo assistito a difese titolate, grandi incontri e nuove incoronazioni. Questo episodio di NXT vuole seguire la scia positiva del periodo e ha tutto per fare bene. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Jacy Jayne vs Lyra Valkyria (3,5 / 5) Un buonissimo match per aprire lo show, su Lyra va fatto un discorso a sé. Arrivata ad NXT un po’ in sordina sta facendo grandi cose e offre sempre otprestazioni, vero come campionessa le è stata preferita(giustamente) Tiffany Stratton ma insieme a quest’ultima sono le due( con anche Thea Hail) che migliorano a vista d’occhio e il suo momento arriverà. Parlando del match Lyra subisce più del previsto Jacy che tenta più volte di chiudere il match, ma senza successo. Lyra reagisce e ...

NXT Report 01-08-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

WWE "NXT" commentator Booker T is unsure about Gable Steveson in WWE, and stated what the WWE fans expect out of the Olympic gold medalist.WWE NXT on August 1, 2023, at the WWE Performance Center in Orlando, Florida kicked off with Jacy Jayne trying to make a statement against Lyra Valkyria but she was outmatched in the one-on-one ...