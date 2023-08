Nuovo dress code alla Camera | approvato l’ordine del giorno | “Rispetto della dignità e del decoro dell’istituzione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ladei deputati ha dato il via libera, con 181 voti a favore e 100 contrari, a due ordini delal bilancio inerenti aldei deputati. Non più come erano stati pensati dai firmatari, Salvatore Caiata di FdI e Martina Semenzato di Noi Moderati, che nelle loro proposte avevano previsto un divieto stringente per le scarpe da ginnastica e l’obbligo di cravatta per chiunque accedesse. Gli odg approvati si limitano invece a impegnare l’ufficio di presidenza e i questori a “valutare delle specifiche disposizioni sull’abbigliamento di parlamentari, dipendenti e visitatoridei deputati affinché sia consono ale del...