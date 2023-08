Nuovi pattugliatori per la Marina militare

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Buone notizie per la cantieristica italiana: nell’ambito del programma di acquisizione Opv (Offshore Patrol Vessel) della, la Orizzonte sistemi navali (Osn), joint venture partecipata da Fincantieri (51%) e Leonardo (49%), ha firmato con la Direzione degli armamenti navali del Segretariato generale della Difesa/Dna, il contratto per la costruzione di tredi nuova generazione, con opzioni relative ad ulteriori tre unità e agli adeguamenti infrastrutturali necessari alle basi navali di Augusta, Cagliari e Messina, dove avranno sede le navi. Il valore complessivo del contratto per le prime tre unità è di 925 milioni di euro, comprensivo dei relativi servizi di supporto logistico. Nei prossimi giorni Osn concluderà i contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore ...

Genova. "Non poteva giungere notizia migliore alle soglie delle meritate ferie estive dell'ordine per treOPV (Offshore Patrol Vessel) per la Marina Militare italiana assegnato a Oizzonte Sistemi Navali, la joint venture con sede a Genova partecipata da Fincantieri e Leonardo, del ..."Non poteva giungere notizia migliore alle soglie delle meritate ferie estive dell'ordine per treopv, offshore patrol vessel, per la Marina Militare italiana assegnato a Orizzonte sistemi navali , la joint venture con sede a Genova partecipata da Fincantieri e Leonardo, del ...... la joint venture partecipata da Fincantieri (+1,15% in Borsa) e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha siglato un contratto per la costruzione di treper la Marina ...

Nuovi pattugliatori della Marina, basi navali a Messina Cagliari e Augusta MessinaToday

Genova. 'Non poteva giungere notizia migliore alle soglie delle meritate ferie estive dell'ordine per tre nuovi pattugliatori OPV (Offshore Patrol Vessel) per la Marina Militare italiana assegnato a O ...Firmato contratto da 925 milioni di euro, compresi adeguamenti infrastrutturali per le basi navali delle tre città ...