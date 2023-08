Nuovi attacchi di hacker russi. Nel mirino anche le banche italiane

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Continua la campagnacontro obiettivi istituzionali italiani a firma del collettivo filorusso NoName057. I primi (già ieri) a finire neldei 'pirati' erano stati diversi istituti di credito, oggi la lista aggiornata dei target comprende Credem, Intesa SanPaolo, Popolare Bari, Agenzia Bpb, Sogea Palermo, Comune Palermo, Ars Sicilia, Ansa, Corriere, MilanoFinanza, Panorama. A fronte di questi "massivi" il Cnaipic, Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche del Servizio Polizia postale di Roma, ed i Centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia postale sul territorio stanno intervenendo "a supporto dei tecnici della società interessate per il ripristino del sistemi informatici essenziali e processando i dati utili alla ricostruzione degli eventi ...

La guerra in Ucraina è giunta al 525esimo giorno . Il giorno dopo il nuovo attacco con droni su Mosca , tornano ad essere prese di mira dalle forze russe Kiev e Odessa . I sistemi di difesa aerea sono ...

Hacker di matrice probabilmente russa colpiscono nuovamente in Italia, questa volta a finire nel mirino sono 5 banche. A lanciare l'allarme è il Csirt dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, che ...