Nuove tecnologie estetiche scelte da 2 donne italiane su 3

(Di mercoledì 2 agosto 2023) I trattamenti estetici innovativi stanno guadagnando terreno in Italia nei primi sei mesi del 2023, offrendo sicurezza e risultati misurabili e superando l'incertezza dei trattamenti tradizionali. Secondo i dati rilasciati da fonti autorevoli come l'Associazione Italiana di Medicina Estetica (AIME), nei primi sei mesi del 2023, oltre il 40% delle persone che hanno scelto di sottoporsi a trattamenti estetici in Italia hanno infatti optato per soluzioni basate su: terapia laser, l'utilizzo di ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU), e trattamenti basati sulla luce (come IPL e LED), che hanno dimostrato di offrire una serie di vantaggi significativi rispetto ai trattamenti tradizionali. Uno dei principali elementi che attrae i pazienti verso queste soluzioni innovative è la sicurezza.Stefano Lenzi, Ceo di Dermaclinique: "Ormai ...

