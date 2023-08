Nuoto paralimpico | Mondiali 2023 | l’Italia conquista 7 medaglie nella terza giornata! Barlaam | Raimondi | Gilli e Amodeo vincono l’oro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Arrivano tantissime gioie pergiornata deidi. A Manchester, in Inghilterra, il Bel Paeseinfatti in un solo giorno ben sette, di cui quattro d’oro. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. I primi due ori di giornata perlino Simonee Stefano: il primo trionfa nei 100 farfalla S9 con il tempo di 59.71, mentre il secondo vince nei 400 stile libero S10 con il crono di 4:06.96. La serata prosegue e arriva il bellissimo successo di Carlottanei 100 stile libero S13 (59.26 il tempo dell’azzurra) e poi,terzultima gara di giornata, ovvero ...

È una storia di disabilità e soprattutto di coraggio quella della ragazzina di 13 anni di Concorezzo, vicino Monza , che ha ottenuto risultati incredibili ai Campionati italiani di...Le acque di Manchester si colorano d'azzurro, e non potrebbe essere altrimenti: ilitaliano viaggia spedito che è un piacere e nella rassegna iridata in terra britannica continua a fare proseliti. Anche la seconda giornata si è rivelata trionfale, con 7 medaglie ...Dopo un esordio fantastico ( leggi qui ), nella seconda serata di finali ai mondiali diche si stanno svolgendo a Manchester, in Inghilterra, arriva un altro carico di medaglie per la spedizione italiana e due di queste arrivano dagli atleti della Polha . A seguito dell'...

Angela Procida, 23enne di Castellammare di Stabia (Napoli), vince la medaglia d'argento nei 100 dorso femminili S2. Oro per Yip Pin Xiu (Singapore), bronzo per Fabiola Martinez (Messico).Affetta dalla sindrome di Larsen, questa ragazzina di 13 anni ha trovato la sua dimensione nell'acqua dove macina record su record ...