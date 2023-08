Nuoto Paralimpico | l’Italia fa 15 podi ai Mondiali | alla seconda giornata | è testa del Medagliere

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Manchester – E’ terminata ladi finale dei Campionati del Mondo di. Italia ancora saldamente inalcon altri 3 ori 1 argento e 3 bronzi. Una serata memorabile quella di ieri, impreziosita dal Record del Mondo di Antonio Fantin, che sbriciola la concorrenza e il muro degli 1.03 nei 100 SL S6.e piazzamenti azzurri 400SL S7 U BICELLI Federico ITA 4:40.55 BASILOFF Inaki ARG 4:40.96 TRUSOV Andrii UKR 4:41.57 Bicelli: Ladi ieri è stata emozionante e mi ha dato carica ed energia per dare il meglio. Avevo studiato bene la tattica di gara, un passaggio prudente per dare tutto nei secondi 200 metri e ha funzionato. 400SL S7 D STICKNEY Morgan USA 4:54.28 WR LETTENBERGER Ahalya 5:22.27 DUCHESNE ...

Manchester – E' terminata la seconda giornata di finale dei Campionati del Mondo di Nuoto Paralimpico. Italia ancora saldamente in testa al Medagliere con altri 3 ori 1 argento e 3 bronzi. Una serata ...Monica Boggioni, 24enne pavese, si è laureata campionessa del mondo dei 50 rana categoria SB3 e ha staccato il pass per i Giochi Paralimpici 2021 a Parigi. Con una gara perfetta e un tempo di 55"55 ha ...