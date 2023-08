Non sprechiamo questa crisi | presente e futuro secondo Mariana Mazzucato

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dallo tsunami economico causato dal Covid-19 abbiamo riportato gravi danni, evidenziando così la vulnerabilità del sistema capitalistico. Pertanto, sperare di semplicemente tornare alla normalità non è sufficiente; è essenziale sfruttareper riconsiderare il nostro modello di sviluppo. Nel libro “Non”,, docente presso l’University College London, indica la strada: gli Stati devono tornare ad essere i pilastri dell’interesse pubblico. Ripartire dal Covid-19 I governi di tutto il mondo affrontano un’enorme sfida: devono implementare misure di sostegno al reddito dei cittadini e fornire aiuti alle aziende in difficoltà. Inoltre, è necessario rafforzare le prestazioni sanitarie dirette agli utenti e promuovere una ...

il tempo e la libertà per cose da niente, passatempi che ci lasciano vuoti dentro, mentre la vita ci offre ogni giorno la perla preziosa dell'incontro con Dio e con gli altri! È ...Nella sua riflessione, Francesco fa notare che quel cercare dell'intraprendente mercante "è un invito per noi achiuderci nell'abitudinarietà", aaccontentarci della mediocrità e "a coltivare ...tempo e libertà per cose da niente invece di incontrare Dio negli altri", insegna il Pontefice cheha mai smesso di interessarsi alle ragazze accolte nelle case rifugio della ...

Il Papa: "non sprechiamo tempo nelle futilità" Avvenire

Fonte: ANSA Il libro di Mariana Mazzucato si concentra sull'impatto economico, sociale e politico del Covid, indicando la strada per ripartire nel mondo giusto Leggi anche ...Francesco invita a non chiudersi nell’abitudinarietà, a non accontentarci della mediocrità e a riconoscere le gemme preziose della vita. Poi prega ancora una volta per la martoriata Ucraina ...