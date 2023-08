No | questa immagine non dimostra che in Francia i media manipolano i dati sulle temperature

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il 20 luglio 2023 è stata pubblicata su Facebook la foto di un termometro, posizionato fuori una farmacia, segnalare la temperatura esterna a 32 °C. Nell’compare in sovraimpressione anche un titolo in francese che riporta la seguente notizia: «Più di 42° in Corsica». La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «Manipolazione della temperatura inrelativa alla Corsica. Lo striscione dice 42°C, il termometro mostra 32°C.è una campagna psicologica transnazionale». Secondo l’autore del post, quindi, l’dimostrerebbe una manipolazionetica relativa al clima e alleregistrate. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’oggetto di ...

No, questa immagine non dimostra che in Francia i media ... Facta

Con il progresso delle intelligenze artificiali sono aumentati anche i numeri di contenuti realizzati con esse. Spesso è abbastanza semplice capire quando una ...Instagram potrebbe presto dirci se un'immagine postata sul social è stata generata dall'intelligenza artificiale. Si tratta in sostanza di un watermark che informa l'utente sulla natura dell'immagine ...