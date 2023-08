No | la CIA non ha finanziato il gruppo Wagner con 6 | 2 miliardi di dollari

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Il 1° agosto 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione riguardo a un video TikTok, pubblicato il 24 giugno 2023. Nel filmato compare il presidente Vladimir Putin affermare, in russo, che «colui che ha organizzato e preparato la ribellione militare, che ha alzato le armi contro i suoi compagni d’armi, ha tradito la Russia». In sovrimpressione compare una scritta secondo cui l’Agenzia di intelligence statunitense (CIA) avrebbe pagato 6,2di«per la fedeltà dei combattenti». Questo fatto, si legge ancora, porterebbe al «pericolo di guerra civile» in Russia. Il riferimento è alla marcia del 24 giugno 2023 dei mercenari delparamilitareverso Mosca, arrestata a 200 chilometri dalla capitale, guidata dal capo della milizia Yevgeny Prigozhin, ...