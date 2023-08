No! Alessandro Impagnatiello non è stato evirato in carcere dai detenuti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Circola la presunta notizia che vede, il trentenne che ha ucciso la compagna incinta di sette mesi Giulia Tramontano, vittima di una violenta vendetta da parte deideldove si trova detenuto. Secondo il racconto, il ragazzo sarebbee portato d’urgenza in ospedale. Numerosi sono i contenuti social che diffondono questa narrazione, per lo più da pagine Facebook che promuovono contenuti palesemente clickbait attraverso le immagini. La vicenda è stata smentita dal garante deidel Comune di Milano Francesco Maisto contattato da Il Riformista: «Non è vero nulla, si tratta di una grandissima bufala.sta bene e si trova in un reparto separato dele ...

Interverrà anche il saggista e psichiatraMeluzzi. Il 9 agosto toccherà all'incontro con ... Mian ha fondato insieme con altri giornalisti internazionali la societàprofit The Arctic ...Nel documentatissimo libro I giorni della libertà,Milan, che certamente non può essere ... Non pensi il lettore che io non ho rispetto per gli ucraini, combattenti e, per il loro coraggio,...Per Confartigianato Taxi ha partecipato il consigliereNordio. La proposta del Governo - che tiene conto anche delle necessità alimentate da grandi eventi che riguarderanno Roma e Milano ...

No! Alessandro Impagnatiello non è stato evirato in carcere dai ... Open

Classe ’74, Alex Del Piero ha salutato la Juve nel 2012 e dal 2015 il calcio giocato. Oggi vive a Los Angeles con Sonia e i suoi tre figli, nell’esclusivo quartiere di Bel Air da dove gestisce tutti i ...Marzio Mian e Alessandro Meluzzi attesi a Sgr Live, la rassegna in corso all’arena Francesca da Rimini, che aggiunge al suo palinsesto musicale due appuntamenti dedicati alla presentazione di libri.